Coronavirus : un supermarché de Dordogne lance un appel aux producteurs locaux pour écouler leurs invendus

La solidarité s'organise à l'Intermarché d'Hautefort en Dordogne. La direction a décidé d'acheter les produits des agriculteurs locaux pour écouler leurs stocks. En cette période de confinement, ces derniers ont des difficultés à vendre leurs productions notamment sur les marchés. Miel, confitures, fromages, fruits et légumes : tous les produits sont les bienvenus !

Des têtes de gondole mises en place dès ce lundi

Dès aujourd'hui, des bacs et des têtes de gondoles vont être installées en libre-service dans les rayons de l'Intermarché d'Hautefort : "On sait que c'est une période difficile. Si on peut aider à gérer leurs stocks, on est là pour eux" explique Pascale Loubet, l'une des gérantes du supermarché.

La publication Facebook de l'Intermarché d'Hautefort - Capture d'écran / Facebook Intermarché Hautefort

On a la chance dans la grande distribution de rester ouverts. L'entraide est primordiale aujourd'hui. - Pascale Loubet

Tous les producteurs locaux autour d'Hautefort peuvent se rendre dans ce supermarché : les confituriers, les apiculteurs, les maraîchers, les bouchers ou encore les crémiers et fromagers. Depuis quelques jours, en pleine période de confinement, certains d'entre eux ne se rendent plus au marché et donc se retrouvent avec des stocks importants de denrées sur les bras.

"Ils repartent avec leur chèque"

Les producteurs intéressés doivent se munir de leur numéro d’agrément et d'une facture d'achat. Les gérants du supermarché achètent les produits et les agriculteurs "repartent directement avec leur chèque" assure Pascale Loubet, la directrice de l'établissement.

Pour plus de détails, les producteurs peuvent contacter l'Intermarché à ce numéro : 05.53.50.85.35.