Coronavirus en Dordogne : des mesures de sécurité mises en place sur les marchés de Périgueux

De nombreux commerçants du marché de Périgueux avait fait part de leur inquiétude quant à leur maintien en pleine épidémie de coronavirus. Après une discussion avec le préfet de la Dordogne et une soixantaine de commerçants, le maire de la ville Antoine Audi a décidé de maintenir les marchés du mercredi et du samedi et de mettre en place des mesures barrières pour éviter le plus possible les contacts "au non de la continuité alimentaire".

Une nouvelle organisation spatiale

"Il y aura plus d'espace entre les étals et une marche en avant pour éviter que les gens se croisent" explique le maire de Périgueux Antoine Audi. Les consommateurs devront rentrer par une allée et sortir par l'autre, "une sorte de sens unique" poursuit l'édile.

On est pas plus confiné quand on est dans un marché en plein air que quand on est dans un supermarché - Antoine Audi

Il continue : "Si on veut que les marchés continuent, il faut les organiser comme cela".

Respect des distances

"Il faut que chacun fasse sa propre police et que par son attitude permette au marché de continuer" demande Antoine Audi en appelant à respecter la distance minimale d'un mètre entre les clients et les commerçants.

De nombreux commerçants des marchés de Périgueux ont décidé de ne plus se rendre sur place pour éviter tout risque de contamination explique également le maire de la préfecture de Dordogne.