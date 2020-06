Coronavirus en Dordogne : des Périgourdins inquiets des conséquences de la crise sur leur porte-monnaie

Fonds de solidarité pour les TPE et indépendants, aides à la formation professionnelle, primes pour les soignants : l'Etat a annoncé la mise en place de nombreuses aides financières pour faire face à la crise du Covid-19 . Qui va payer ? Faut-il s'inquiéter ? Paroles de Périgourdins à Montignac.

Dans les rues de Montignac-Lascaux, c'est le flou qui domine notamment chez Jean-Claude retraité : "On se retient de consommer, on ne sait pas trop quel sera l'avenir. Et puis, il faudra sans doute aider les enfants" assure t-il.

Sur le parking de l'Intermarché de Montignac, Chantal attend patiemment une amie dans sa voiture : "Est-ce qu'on va nous faire payer l’hôpital public ? Il ne faut pas toujours que ce soit le peuple qui supporte tout" s'inquiète cette retraitée et ancienne auxiliaire de vie. Pour Michel qui n'a pas vu sa pension augmenter depuis 12 ans, l'avenir s'annonce incertain : "Quand je vois l’argent qu'on distribue, je ne sais pas comment on va financer tout cela. Mais je ne conteste pas qu'il faille aider, c'est normal".

Un peu plus loin, Frédéric qui travaille dans un Esat estime que ce n'est pas aux ouvriers de payer pour la crise : "Je suis contre tout ce qui sera hausse du temps de travail et perte de salaire" dit-il avec aplomb.

Sandrine, de son côté, est beaucoup moins inquiète et confiante : "Il y a une dette telle que s'ils veulent reporter ça sur les impôts c'est impensable" Sandrine

Je suis plus inquiète pour les entreprises qui vont fermer - Sandrine

"Le pari c'est de relancer l'économie"

Le député LREM de Dordogne, Philippe Chassaing, veut rassurer les Périgourdins : "L'objectif des ces aides c'est de revenir à un niveau de croissance convenable pour que le chômage se réduise etc... Ensuite, on espère que la croissance sera assez forte pour que nous n'ayons pas besoin d'augmenter les impôts. C'est le pari".