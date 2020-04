Coronavirus en Dordogne : Reprise partielle du travail chez Hermès à Nontron

Bon nombre d'entrepreneurs, artisans n'attendaient que le feu vert pour relancer leur production. Il est venu d'Emmanuel Macron qui, ce lundi soir dans sa quatrième allocution demandait "la reprise du travail quand la sécurité est assurée". Chez Hermès, on avait prévu de redémarrer ce mardi, au lendemain du lundi de Pâques, avec la mise en place ces derniers d'un protocole très stricte.

Deux équipes se relaient pour respecter les règles de distanciation

Le temps du confinement, on a vu l'usine Hermès de Nontron fabriquer des masques et répondre à la pénurie qui frappait notamment le personnel soignant. C'est le maire de Nontron, Pascal Bourdeau qui avait sollicité l'entreprise et ses petites mains pour fabriquer les masques pour les 3000 habitants de la commune.

Ce mardi matin, les salariés ont donc repris le travail. Avec, la moitié du personnel sur le pont, deux équipes en place pour respecter les règles de distanciation. L'une travaille les lundis, mercredis et vendredis. La seconde, les mardis, jeudis, et samedi. Onze heure par jour.

L'activité a repris mais elle reste partielle. Elle le restera vraisemblablement tant que les mesures de confinement seront maintenues.