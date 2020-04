Coronavirus en Dordogne : la Banque alimentaire a besoin de fruits et de légumes déjà triés

L'association basée à Marsac et à Bergerac en Dordogne lance un appel aux producteurs du Périgord. Elle a besoin de fruits et de légumes déjà triés pour fournir les associations partenaires. Le Banque alimentaire n'a plus assez de bénévoles pour trier les produits frais de supermarché.

Pendant cette période de confinement, la Banque alimentaire lance un appel aux producteurs de fruit et de légumes du Périgord sur sa page Facebook. Elle n'a plus assez de bénévoles pour collecter et trier les légumes et les fruits des supermarchés. Certains bénévoles ne peuvent plus s'en occuper, soit parce qu'ils sont âgés ou bien parce qu'ils doivent garder leurs enfants. Sur le dépôt de Marsac, explique Francis Herbert, le président de l'association, il n'y a plus que six bénévoles en plus des trois salariés. Ils sont plus d'une vingtaine habituellement.

70 associations de Dordogne s'approvisionnent à la Banque alimentaire

Pour maintenir un approvisionnement de produits frais pour les 70 associations partenaires qui redistribuent ensuite la nourriture, la Banque alimentaire a besoin de légumes et de fruits déjà triés pour les distribuer directement. Depuis le début du confinement, la Banque alimentaire distribue de plus en plus de nourriture même si certaines associations ont arrêté leur distribution, faute de bénévoles.

Les producteurs interessés peuvent déposer leurs produits tous les matins, du lundi au vendredi, au dépôt de Marsac-sur-l'Isle. Ils peuvent les joindre au 05.53.03.41.91

Les producteurs peuvent également déposer leurs produits frais au dépôt de Bergerac, les mardi et les vendredi matin.