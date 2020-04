Coronavirus en Dordogne : la liste des bureaux de poste ouverts pour les allocataires des prestations sociales

La Poste en Dordogne ouvre deux bureaux de poste de plus (Saint-Astier et Vergt) du lundi 6 au vendredi 10 avril pour accueillir ses clients allocataires de prestations sociales en pleine épidémie de coronavirus. Ils pourront donc venir retirer leurs allocations comme la prime d'activité. Par ailleurs, ce samedi 4 avril, un retrait anticipé aux distributeurs automatiques pour les détenteurs d'une carte de retrait sera possible mais les bureaux seront fermés et rouvriront dès lundi.

15 bureaux ouverts dès le lundi 6 avril

La liste des 15 bureaux de poste en Dordogne ouverts du 6 au 10 avril et qui pourront accueillir les clients de la Banque Postale allocataires de prestations sociales.

Bergerac : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Coulounieix-Chamiers : de 9h à 12h30 et de13h30 à 16h

Montpon-Ménéstérol : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Mussidan : de 9h à12h et de 13h30 à 16h

Nontron : de 9h à12h30 et de 13h30 à16h

Périgueux : de 9h à 14h

Ribérac : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Saint-Astier : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Vergt : de 9h à 12h30 et de13h30 à 16h

Trélissac : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Le Bugue : de 9h à 12h30

Saint-Cyprien : de 9h à 12h30

Sarlat-la-Canéda : de 9h à 12h30

Terrasson-Lavilledieu : de 9h à 12h30

Thiviers : de 9h à 12h30

La CNAF, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, a décidé d’avancer le versement des prestations sociales. Les bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité d’effectuer des retraits dès le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le réseau des distributeurs automatiques de billets de la Poste.