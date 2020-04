Coronavirus en Dordogne : le marché de Périgueux s'agrandit à partir de samedi prochain

Le marché de Périgueux s'agrandit. Dès samedi prochain, il s'étendra à la rue du Serment et il proposera une offre plus importante sur les places de la Clautre, du Coderc et de l'Ancien hôtel de ville. Cette mesure sera effective le samedi et le mercredi matin.

La ville de Périgueux a soumis la demande au préfet de la Dordogne qui a répondu favorablement. Il s'agit, dit la ville, de répondre aux demandes croissantes des producteurs locaux, aux besoins des périgourdins en produits de première nécessité et pour garantir la continuité alimentaire.