Coronavirus en Dordogne : le pic de commande est passé pour fabrique de cercueils Bernier

Le pic des commandes n'a duré que deux mois, quand l'épidémie de coronavirus a touché l'est de la France et la région parisienne, et pour le directeur technique Laurent Bernier "_ce n''était qu'un épisode_, et je ne souhaite pas la récidive, pour tout le monde, quand on pense à ce qu'on vécu les familles endeuillées, de ne pas pouvoir voir leurs défunts ou avec des restrictions [...] je ne souhaite pas revivre un tel scenario."

Une fabrication brutalement augmentée d'un quart

Face à l'augmentation des commandes en mars, l'entreprise Bernier a dû réorganiser sa production : une dizaines d'intérimaires ont été embauchés en renfort des 70 salariés de l'usine périgourdine, et les horaires de travail ont été changés, avec une équipe le matin et une autre l'après-midi. Bernier a pu fabriquer plus de 500 cercueils par jour pendant la crise, contre 360 à 400 d'ordinaire. Depuis le mois de mai, la production est revenue à un rythme normal, et les dirigeants de Bernier ne sont pas sûrs que leur chiffre d'affaire soit très supérieur en 2020 ; les cercueils commandés pendant le pic d'épidémie étaient souvent des premiers prix, ou des modèles pour la crémation (donc moins chers).

Le groupe Bernier-Probis emploie 70 salariés en Dordogne dans son usine historique de de Saint-Jory-las-Bloux, une vingtaine près de Roanne et six à Navailles-Angos près de Pau, pour une production totale de 125.000 cercueils par an, vendus en France et en Suisse. La société a aussi racheté une entreprise de logistique en région parisienne. C'est le troisième fabricant français de cercueils.