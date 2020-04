Coronavirus en Dordogne : le Solidaribus du Secours populaire quadruple ses distributions alimentaires

Le confinement est particulièrement cruel pour les personnes âgées et isolées, qui ont du mal à faire des courses, et pour les familles pauvres qui doivent nourrir leurs enfants depuis la fermeture des écoles et donc des cantines. Le Secours populaire de Dordogne a donc décidé d'utiliser son Solidaribus tous les jours de la semaine, pour offrir une aide alimentaire d’urgence dans les quartiers en difficulté de l'agglomération de Périgueux. (cf. le planning ci-dessous)

Le Secours populaire propose 15 points de distribution par semaine - Secours populaire

Le Solidaribus maintient ses distributions du mardi dans les communes de Dordogne éloignées d'une antenne du Secours populaire (Thiviers, Thenon, Lanouaille, Villamblard, Sarlat, montignac, Vergt et St-Astier), mais 15 points de distribution ont été ajoutées les lundi, mercredi, jeudi vendredi : deux volontaires distribuent des fruits et légumes, des viennoiseries offertes par un hypermarché de Marsac, et des pâtes, conserves, etc.

Une tournée de distribution adaptée aux besoins

Cette nouvelle tournée sera modifiée si des personnes en difficulté ne peuvent pas accéder à cette aide alimentaire d'urgence, et le Secours populaire leur demande d'appeler le 05.53.09.57.84.

Les antennes du Secours populaire maintiennent leurs permamences

Le Secours populaire maintient bien sûr les distribution alimentaires dans ses antennes fixes : à Périgueux tous les après-midi du lundi au vendredi au 4 rue st Gervais, à Bergerac trois jours par semaine, et un jour par semaine dans les antennes de Mussidan, Montpon, Mayac, Belvès, Lalinde, Eymet, Ribérac, Tocâne-Saint-Apre et Saint-Léon-sur-l-Isle.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Secours-populaire par téléphone ou par mail (05.53.09.57.84. et spf24@wanadoo.fr), l'association propose même aux parents de l'aide aux devoirs pour leurs enfants, par téléphone ou skype.