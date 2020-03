Coronavirus en Dordogne : les fraises et les asperges seront-elles ramassées ?

L'inquiétude grandit du côté des fraisiculteurs et des producteurs d'asperges. La récolte arrive bientôt mais les saisonniers, le plus souvent étrangers, ne sont pas au rendez-vous à cause du coronavirus. La Chambre d'Agriculture de la Dordogne tente de trouver des solutions.