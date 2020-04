Coronavirus en Dordogne : les syndicats organisent leur 1er mai confiné

Il n'y aura pas de cortèges ni de défilé dans les rues ce vendredi 1er mai 2020. C'est la première fois selon l'historien Michel Pigenet qu'une crise sanitaire empêche la tenue du 1er mai. Malgré tout, les syndicats s'organisent à leur manière pour se mobiliser pour cette journée de fête internationale du travail.

Une manif 2.0 en photos

L'intersyndicale CGT-FSU appelle à des manifestations 2.0. Concrètement, les manifestants se prennent en photos ou se filment chez eux avec leurs revendications. L'album publié à minuit ce vendredi devrait être alimenté avec les autres photos envoyées ce vendredi en Dordogne.

Selon Corinne Rey, secrétaire générale de la CGT dans le département, dans ce contexte de crise, il était impossible de ne rien faire. Le syndicat répond à de nombreuses questions de salariés syndiqués ou non. Cependant, les réseaux sociaux ne remplacent pas le contact affirme Corinne Rey. Selon la sécrétaire départementale de la CGT, les réseaux sociaux ne remplaceront jamais le terrain et les échanges d'idées.

"Plus mobilisés que jamais" écrit Force Ouvrière

De son côté, Force Ouvrière a envoyé un communiqué pour rappeler sa mobilisation en ces temps de crise qui font penser "à la crise financière de 2008" explique Pierre Courrèges-Clerc. Pour le secrétaire générale de FO en Dordogne, "O_n commence à entendre que ce seront aux travailleurs de travailler plus pour compenser les perte_s". Le syndicat est très méfiant pour la suite. Il reçoit entre 50 et 80 appels chaque jour pour des questions sur le travail pendant le confinement.