Coronavirus en Dordogne : Périgueux reporte l'édition 2020 du Salon du livre gourmand

L'édition 2020 du Salon du livre gourmand n'aura pas lieu en novembre prochain à Périgueux. Pour les organisateurs, il est impossible de préparer sereinement la manifestation dans un contexte de crise sanitaire et économique. L'événement sera programmé à une date ultérieure.

Mauvaise nouvelle pour les passionnés de littérature culinaire. L'association Culture Loisirs Animation Périgueux annonce dans un communiqué qu'il n'y aura pas de Salon du livre gourmand en novembre prochain. Organisé tous les deux ans à Périgueux, ce festival gastronomique et littéraire accueille traditionnellement de nombreux auteurs, chefs et passionnés.

Le CLAP explique "que toute la chaîne des acteurs et partenaires indispensables à l’organisation du salon est ralentie, empêchée, grippée par le Coronavirus. Les éditeurs ont bouleversé leurs agendas de parution, rendant incertaines de nombreuses sorties pour la rentrée littéraire de septembre. De nombreux auteurs, personnalités et chefs ne peuvent plus nous garantir leur présence en novembre, y compris les grands parrains pressentis pour présider cette édition."

Crise sanitaire et crise économique

Les organisateurs du salon expliquent également qu'alors qu'ils entamaient la commercialisation des stands auprès des artisans et des commerçants périgourdins, "la crise sanitaire s’est rapidement transformée en crise économique, leur rendant impossible tout engagement ferme à participer au salon. De nombreuses réunions préparatoires avec les partenaires, prévues de longue date sont annulées en raison des nouvelles contraintes et priorités qu’imposent cette crise d’une ampleur inédite".

Du coup, plutôt que de tenter à tout prix de proposer "un événement diminué, amoindri et sans saveur du fait des circonstances, CLAP, en parfaite coordination avec la Ville de Périgueux propose de reporter l’organisation de l’édition prévue en novembre 2020" à une date qui n'est pas précisée.