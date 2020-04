Coronavirus en Dordogne : un centre d'hébergement d'urgence ouvre à Marsac-sur-l'Isle pour les SDF

Gants, autorisation de déplacement et gel hydroalcoolique, crise du coronavirus

Un centre d'hébergement d'urgence a ouvert à Marsac-sur-l'Isle pour accueillir notamment les SDF touchés sans gravité par le coronavirus. Le district de foot a prêté ses locaux.

Dans ce centre, la personne contaminée par le coronavirus pourra être hébergée, nourrie et suivie si son état ne nécessite pas une hospitalisation. Ce centre peut accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes. Cela concerne les sans-abris, les personnes hébergées dans les centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les pensions de famille ou encore les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ainsi que les autres Périgourdins en situation précaire hébergés dans des appartements.

C'est un médecin qui détermine si la personne est infectée ou non par le coronavirus et si elle doit être confinée chez elle, si elle le peut, où si elle doit être confinée dans ce centre. Des équipes médicales sont chargées de transporter les personnes depuis Périgueux et Bergerac jusqu'à Marsac.