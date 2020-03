Coronavirus en Dordogne : un groupement de producteurs voit ses livraisons bondir de plus de 50%

Les annonces du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ont bouleversé le fonctionnement de Résio, tout jeune groupement de 248 producteurs et artisans périgourdins. D'abord en annonçant la fermeture des écoles et des restaurants. Depuis sa création en juillet 2019, la boutique approvisionne 45 petits établissements scolaires et 16 restaurants en produits locaux, bio, et en circuit court. Aussi bien en viande, qu'en légumes, fruits, produits laitiers, vins ou encore épicerie. Ensuite en demandant aux Français de rester chez eux. Or Résio livre aussi les particuliers qui le souhaitent, gratuitement en fermes-relais, moyennant un forfait de six euros à domicile.

Les commandes ont augmenté de plus de 50%

"Depuis vendredi, les commandes ont augmenté de 52% !" se félicite Marie-Virginie Esnon, la gérante du groupement. C'est elle qui collecte les produits dans les fermes avant d'aller les livrer. Il faut dire que le dispositif est pratique pour tous ceux qui n'ont pas envie de mettre le nez dehors ou de faire la queue devant les magasins. Il suffit de commander ses produits en ligne sur le site internet ou par téléphone avant mardi soir, et ceux-ci sont livrés dans toute la Dordogne vendredi ou samedi devant votre porte, et ce sans le moindre contact si vous le souhaitez. "Depuis vendredi matin, je livre des personnes âgées explique Marie-Virginie Esnon. Elles me disent où poser le colis, je le pose, je m'en vais et je ne les vois même pas!

Un millier de références

En ce qui concerne les tarifs, Marie-Virginie Esnon assure qu'ils sont souvent moins chers qu'en magasin. "Cela fait deux ans que je travaille sur le projet explique-t-elle, nous proposons avec chaque producteur et artisan le tarif professionnel pour les particuliers. Et comme Résio n'achète pas et ne revend pas, c'est une commission qui est facturée aux producteurs et artisans, les prix sont nettement moins élevés que dans les magasins.