Coronavirus en Dordogne : un patron n'arrive pas à écouler son stock de 160.000 masques en tissu

Le cri de détresse d'un chef d'entreprise de Nontron. Durant la première vague de l'épidémie de COVID-19 au mois d'avril, il a temporairement abandonné sa production habituelle de boîtes isothermes pour se mettre à couper du tissu, et fabriquer des masques en tissu, réutilisables.

Fin mai, son entreprise a rejoint une filière montée pour l'occasion avec 11 autres entreprises 43 couturiers et couturières. Ce qui a permis de fabriquer jusqu'à 20.000 masques par jour. Le but étant de répondre à la pénurie et à la demande urgente notamment des collectivités. Environ 40 ont ainsi été approvisionnées, de la communauté de communes du Périgord vert aux villes de Périgueux ou de Libourne.

Le stock de masques non vendus chez Sendo © Radio France - Antoine Balandra

Et puis un jour, tout s'est arrêté. Quand les masques venus de l'étranger ont été commercialisés dit le patron.

Aujourd'hui, le fondateur de l'entreprise Sendo se retrouve avec un stock de 160.000 masques en tissu qu'il n'arrive plus à vendre. Patrice Mappas est un patron qui a donc le blues. Dans sa salle de réunion les cartons remplis de masques occupent presque toute la place. Il est donc loin le temps où il produisait à flux tendu les produits rares qu'étaient devenus les masques.

"C'était si rare à l'époque que pour les grosses livraisons, comme celle de Libourne, le camion était escorté par la gendarmerie" se rappelle le patron.

Voilà pour la période faste et puis fin mai du jour au lendemain plus rien. Plus aucune commande des collectivités notamment assure Patrice Mappas.

"Immédiatement, du jour au lendemain, plus rien du tout. On a très vite compris que c'était l'arrivée des masques exotiques, venus de plusieurs pays, qui a sclérosé la demande" explique-t-il.

Privilégier le local

Aujourd'hui, Patrice Mappas dit craindre pour le survie même de son entreprise, avec son stock de masques difficiles à vendre car plutôt chers : 3 euros 80 l'unité au départ (3 euros 20 aujourd'hui). Il faut dire qu'à l'époque où ils ont été produits, les élastiques ou le tissu avaient vu leur prix bondir. Mais pour ce chef d'entreprise, les collectivités doivent malgré tout acheter local. "Je demande aux collectivités d'avoir un acte citoyen, de faire travailler cette économie circulaire. En ayant cet élan citoyen d'acheter français et local, on pourra refaire travailler les entreprises textiles qui souffrent" dit-il.

Le département de la Dordogne répond qu'effectivement il a acheté une fois à l'étranger, dans l'urgence. Mais que depuis, il achète local. Pascal Bourdeau est son vice président en charge du développement durable. Il est aussi l'ancien maire de Nontron. "On privilégie les circuits courts. Si cela n'a pas été le cas une fois précédente, c'est à cause de la pénurie de masques que nous avons connu en début de crise du COVID. Donc on a cherché un prestataire, qui s'est malheureusement retourné vers des masques étrangers. Mais aujourd'hui il n'y a plus de problèmes on est sur des achats français" dit-il.

L'entreprise Sendo a transformé une partie de sa production pendant le confinement © Radio France - Antoine Balandra

Le département vient justement de lancer un appel d'offre qui porte cette fois, sur l'achat de 150.000 masques en tissu. "Ce sera certainement des masques français, sans doute de Dordogne" argue Pascal Bourdeau.