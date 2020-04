Coronavirus en Dordogne : vente de plantes à emporter à l'ESAT de Clairvivre

L'établissement de Clairvivre met en place de la vente à emporter à partir de ce lundi 20 avril pour ces plantes à massif, ces plants de légumes et arbustes à Salagnac en Dordogne.

Cette année, à cause de l'épidémie de coronavirus, l'établissement et service d'aide par le travail de Clairvivre à Salagnac en Dordogne modifie sa vente de fleurs prévue initialement début mai. A partir de ce lundi 20 avril, un système de vente à emporter est mis en place dans l'établissement. Vous pouvez acheter des plantes à massif, des plants de légumes et des arbustes.

Un drive de fleurs

Pour passer commande, il faut appeler le 05.53.62.23.69 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Par téléphone, vous pourrez choisir la couleur et le nombre des plantes. Une date et une heure seront fixées pour que vous puissiez venir les récupérer.

Cette vente de fleurs est un rendez-vous incontournable pour les travailleurs en situation de handicap de cet ESAT explique Béatrice Pénicaud, la responsable du service communication de l'établissement.