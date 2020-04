Reprise de la Ligue 2 : "Il faut garder tout le monde en bonne santé", dit le coach de la Berri

Quand reverra-t-on les joueurs de la Berrichonne Football sur les pelouses de Ligue 2 ? La saison actuelle est interrompue depuis la mi-mars. La Ligue de football professionnel est favorable à une reprise le 17 juin, même si aucune décision officielle n'a été prise pour l'instant. Il reste dix matchs à disputer pour arriver au terme du championnat.

On sait aussi d'ores et déjà que la saison 2020-2021 de Ligue 2 débutera le 22 août. Il n'y a donc pas vraiment de temps à perdre. Mais il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte : laisser les joueurs se préparer physiquement une nouvelle fois ; et être certain que les joueurs seront en sécurité sur le plan sanitaire si les matchs reprennent.

En face, il y a aussi une histoire de gros sous. Le groupe espagnol Médiapro a racheté les droits télé pour les quatre prochaines saisons pour la coquette somme de 780 millions d'euros. Une offre complétée par beInSports et qui porte le total à 1,15 milliard d'euros.

Nicolas Usaï (entraîneur de la Berri) : "Le plus important pour moi c'est de garder tout le monde en bonne santé."

La LFP souhaite que ce championnat se termine non pas coûte que coûte mais une fois que les joueurs pourront évoluer sans crainte par rapport à ce virus. L'hypothèse la plus probable est qu'il y ait trois matchs par semaine. Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin est perplexe. "Si nous avons le feu vert pour jouer ces trois matchs par semaine, nous les jouerons. Mais comment va se retrouver l'état physique des joueurs dans quatre à cinq mois ? Est -ce qu'il y aura une coupure après ces dix rencontres et est-ce que les effectifs de ces équipes professionnelles en terme de condition physique vont tenir ? Le plus important à mes yeux, c'est de garder tout le monde en bonne santé", insiste le coach de la Berri.

Selon le journal l'Equipe, une majorité de joueurs sont opposés à une reprise de la saison en cours si les conditions sanitaires ne sont pas satisfaisantes. Le débat est aussi vif parmi les entraîneurs des équipes professionnelles. Les discussions sont multiples sur les réseaux sociaux. " C'est vrai qu'il y a du scepticisme, de plus en plus entraîneurs pensent qu'il est préférable d'arrêter les championnats 2019 -2020", reconnaît Nicolas Usaï, coach de la Berri.