Les consignes préfectorales d'interdiction de déplacement pour les vacanciers de la zone C semblent avoir été respectées à la lettre. Les gendarmes chargés des contrôles ce samedi au péage de Virsac au nord de Bordeaux ont pu le constater.

Coronavirus en Gironde : l'A10, "exceptionnellement et anormalement vide" ce samedi

Une trentaine de véhicules par heure. Ce samedi, au péage de Virsac, les gendarmes auraient même pu trouver le temps long. Malgré les avertissements des Préfectures demandant aux vacanciers de la zone C de ne pas confondre confinement et vacances de Pâques, la sécurité avait été renforcée ce weekend sur les principaux axes de circulation.

Du jamais vu depuis l'épisode des Gilets jaunes

Certains avaient évoqué l'arrivée de touristes, parisiens notamment, sur le littoral girondin. "Il n'y a eu aucune arrivée massive ni même conséquente de personnes qui correspondraient à ce profil, répond le lieutenant-Colonel Gilles Bussi. L'autoroute était parfaitement calme et n'y circulaient que les gens que l'on y voit habituellement depuis les mesures de confinement à savoir les gens qui se rendent au travail ou qui ont des raisons personnelles de se déplacer. On n'a pas trouvé d'irrégularités plus importantes qu'à l'accoutumée."

Message reçu donc chez les automobilistes. "La consigne est plutôt bien respectée, se félicite le patron de l'Escadron départemental de sécurité routière, on a eu des mouvements de gens qui traversaient la France dans les débuts des mesures du confinement. Ça a duré une dizaine de jours puis les choses se sont tassées. L'autoroute A10 n'avait pas été aussi vide depuis les événements des Gilets jaunes. C'était exceptionnellement et anormalement vide."

En Gironde, une soixantaine de gendarmes ont effectué des contrôles depuis vendredi soir sur l'A63, l'A62, l'A89, la RN10 et l'A10.