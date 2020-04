Coronavirus en Gironde : les producteurs de muguet peinent à écouler leurs stocks

Pour Jacques Dubern, producteur de muguet à Martillac, c'est l'année la plus noire qu'ait vécue l'entreprise, fondée dans les années 50. "On a déjà eu des marchés qui allaient un peu moins bien, mais ça..." L'interdiction de vente du muguet dans la rue le 1er mai, annoncée ce lundi par la préfète de la Gironde, ne devrait pas causer trop de pertes. Cela représente moins de 15% de la production, explique Jacques Dubern, et cela concerne surtout le muguet de petit calibre dont ne veulent pas les professionnels, fleuristes et grossistes. Mais Jacques Dubern n'arrive pas non plus à écouler sa production auprès de ces derniers.

On n'a rien d'autre à vendre ! Pour faire tourner l'entreprise, ça va être compliqué

Les fleuristes, principaux clients de Jacques Dubern avec les grossistes, sont fermés. Si certains pratiquent la livraison, ils restent "très timides" sur l'achat de muguet cette année et Jacques Dubern craint de n'écouler "que 10 pour cent de ce qu'on fait d'habitude (...) nous, si on ne vend pas le muguet...on n'a rien d'autre à vendre ! Pour faire tourner l'entreprise, ça va être compliqué." Jacques Dubern fera les comptes, dit-il, après le 1er mai. Son dernier espoir : que la demande adressée aux autorités pour une ouverture des fleuristes le 1er mai aboutisse. Mais le temps presse pour la récolte et le conditionnement : "si on n'a pas l'autorisation dans les 48 heures, c'est foutu."