Coronavirus en Isère : la foire de Beaucroissant 2020 est annulée

La 801e foire de Beaucroissant qui devait avoir lieu les 11,12 et 13 septembre prochain aura lieu... en 2021. Dans un message publié sur le site internet de la grande foire iséroise le nouveau maire de la commune Antoine Reboul explique que "la raison a prévalu" même si c'est évidemment une décision "difficile à prendre". "Après consultation des services de la préfecture, des forces de sécurité, et des différentes instances professionnelles" et "devant l’incertitude dans laquelle nous sommes, face à l’évolution de l’épidémie et son hypothétique redémarrage à la fin de l’été".

Ne pas faire une foire a minima

Il fallait décider aujourd'hui explique Antoine Reboul, parce que "en deçà des trois mois restant d’ici septembre, l’équipe organisatrice serait dans l’impossibilité d’assurer de façon convenable et professionnelle la mise en œuvre de cette très grande manifestation". La foire attire chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Avant d'en arriver à cette annulation la mairie explique avoir consulté tous ses partenaires et avoir envisagé avec eux une foire "modèle réduit" mais "le risque était que ni nos exposants, ni la commune ne s'y retrouve".

"Les lumières du 800e anniversaire, en 2019, étaient encore trop présentes dans les esprits, pour tenter une foire au rabais" conclu le maire de Beaucroissant non sans préciser que c'est aussi une décision lourde de conséquences pour les finances de la commune après, déjà, l'annulation de la foire de printemps. "Les foires de Beaucroissant reviendront plus fortes et plus belles en 2021". Il n'y a pas de souvenir, dans l'histoire récente, d'une année sans "la Beaucroissant" en Isère.