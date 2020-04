Coronavirus : la Berrichonne football tient le coup face à la crise sanitaire et économique

Avec l'arrivée du nouveau diffuseur (Médiapro) pour les saisons 2020 à 2024, la date des premiers matchs en ligue 1 et en Ligue 2 a déjà été fixée. Ce sera le samedi 22 août pour la ligue 2 et le dimanche 23 août pour la ligue 1. Le nouveau diffuseur a semble t-il souhaité communiquer en raison des abonnements qu'il espère nombreux, fixés à 25 euros par mois. Mais personne à l'heure actuelle ne sait si ces championnats pourront débuter, d'autant que la saison 2019 -2020 n'est pas encore terminée : il reste dix rencontres à disputer. Alors les clubs professionnels, à des degrés divers, s'inquiètent économiquement.

Bruno Allègre (président délégué) : "A la Berri, très peu de joueurs ont des salaires supérieurs à 10 000 euros"

Du coup, les dirigeants et les footballeurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont scellé un accord invitant à une baisse "provisoire" des salaires afin de préserver la trésorerie des clubs face à la crise sanitaire. Quand est-il à la Berrichonne football ? Bruno Allègre, le président délégué : "Les joueurs ont accepté sur le mois d'avril une baisse de rémunération mais cela concerne les salaires qui sont au delà de 10 000 euros. A la Berri très peu de joueurs ont des salaires supérieurs à cette somme. Mais cela veut dire aussi qu'à la fin du championnat, les clubs devront verser la somme qui n'a pas été versée au mois d'avril. C'est donc une baisse provisoire." Les clubs professionnels sont très inquiets pour certains car ils n'ont plus aucune recette en ce qui concerne la billetterie et la dernière partie des droits télé n'a pas été versée car les championnats sont à l'arrêt.

"Nous avons des capitaux propres qui vont nous permettre de faire face sur du court terme et de tenir nos engagements vis à vis de l'ensemble de nos salariés" Bruno Allègre (Président délégue)

Bruno Allègre est conscient de ces difficultés économique mais grâce à la bonne gestion des dirigeants, la Berrichonne va pouvoir faire face : "On nous a souvent reproché de ne pas mettre de l'argent sur la table pour le recrutement et bien sachez, que grâce à notre bonne gestion, nous devrions passer ce cap. C'est un avantage non négligeable car nous avons des capitaux propres qui vont nous permettre de faire face et de pouvoir tenir nos engagements vis à vis de l'ensemble de nos salariés. Mais il est évident que nous ne pourrons pas tenir six mois sans recette ; sur le mois d'avril et sur le mois de mai, notre club va réussir à tenir" Ce qui d'ailleurs ne sera pas le cas des autres clubs notamment en ligue 1 ou les droits télé avoisinent pour certains clubs de l'élite de 15 à 50 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros pour Châteauroux. La Berri pourrait perdre provisoirement ou pas en cas de non versement de ces droits télé, 1,5 ME contre 20 voit 30 millions d'euros pour des clubs importants de ligue 1 qui seront confrontés en plus à l'absence de trésorerie sur le nombre de spectateurs présents pour les matchs à domicile. Mais quoi qu'il en soit personne ne sait à l'heure actuelle si le championnat va reprendre et avec quelles conséquences économiques. L'important, c'est de respecter les consignes et attendre le feu vert pour un déconfinement qui sera sans doute progressif.