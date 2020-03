Coronavirus : en Mayenne, des avocats se mettent à la disposition des entreprises en difficulté

Un groupe de 13 avocats volontaires propose de répondre gratuitement à toutes les questions juridiques que peuvent se poser les chefs d'entreprise confrontés à de graves difficultés économiques en raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement.

Les avocats du Barreau de Laval, eux aussi, montrent leur générosité dans ces circonstances exceptionnelles liées à l'une des plus graves crises sanitaires que traverse notre pays. L'épidémie de coronavirus et le confinement ont de graves répercussions sur l'activité économique. Nombreuses sont les entreprises qui tournent en ce moment au ralenti et qui doivent s'adapter comme elles le peuvent.

"Un groupe de 13 avocats s’est porté volontaire et propose de répondre gratuitement aux questions auxquelles est confronté le tissu entrepreneurial mayennais" annonce ce jeudi matin le Bâtonnier Nicolas Dirickx. Ces avocats donneront gratuitement et d'une manière confidentielle tous les conseils juridiques nécessaires pour faire face à la crise.

Un courriel spécialement dédiée a été créée: sosentreprise.barreaudelaval@gmail.com