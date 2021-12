Coronavirus : en Mayenne Nounou Adom propose des gardes à domicile en urgence

Le gouvernement a décidé ce lundi de déclencher le niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles partout en France. Le port du masque est donc obligatoire pour les élèves et les adultes à l'intérieur des classes et à l'extérieur des bâtiments. Tout doit être fait également pour limiter le brassage des élèves pendant l'heure du midi à la cantine. Ce lundi, France Bleu Mayenne que deux classes ont été encore fermées dans le département, à l'école primaire Henri Chantrel à Saint-Ouen-des-Toits.12 élèves ont été testés positifs à la Covid-19d'après l'inspection académique.

Depuis le début de la crise, les fermetures de classes, du jour au lendemain, ont mis bon nombre de parents d'élèves dans la panade, les obligeant à trouver une solution de garde urgente pour leurs enfants. C'est d'ailleurs la spécialité de Nounou Adom, qui possède trois antennes en Mayenne (Changé, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne). Actuellement, près de 150 familles font appel à cette structure. "Nous répondons à des demandes ponctuelles, et pas seulement liée à la Covid-19. Et toutes les demandes sont pourvues. Nous avons des nourrices qui sont là et en attente de mission" explique Pauline Gomond sa responsable.