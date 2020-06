Coronavirus - En Mayenne, une menuiserie se diversifie en produisant des distributeurs de gel hydroalcoolique

Permettre aux clients de se servir en gel hydroalcoolique sans aucun contact, grâce à une pédale, c'est l'idée des Ateliers du Terras à Mayenne, une société, spécialisée dans la menuiserie et l'agencement. Et les commandes affluent de toute la France et même de l'étranger.

Quand une société spécialisée dans la menuiserie et l'agencement s'adapte à la crise sanitaire.

Les Ateliers du Terras à Mayenne ont réussi leur coup en proposant un distributeur de gel hydroalcoolique sans aucun contact, grâce à une pédale. Et ça marche fort. Le fabricant croule sous les demandes, en France et à l'étranger confie Pierre-Olivier Robillard, le patron de la petite entreprise mayennaise : "à la base on fabrique des bureaux, des meubles, du sur-mesure. On a détourné notre métier là-dessus. Maintenant, il va falloir revoir revoir notre système de production pour passer à l'étape de l'industrialisation. On a fait venir des salariés supplémentaires car on doit répondre à une forte demande".

La menuiserie mayennaise a conçu un prototype au début de la crise de Covid-19, puis fabriqué et vendu son premier modèle en seulement quatre jours. Des boulangeries, des écoles, des pharmacies, des commerces, des maisons de santé, des Ehpad se sont dotés de ces distributeurs.

Et en plus l'objet est design, ça ne gâche rien et ça pourra toujours servir plus tard, une fois l'épidémie vaincue poursuit Pierre-Olivier Robillard : "il y a un vrai engouement. On a voulu un côté moderne, design, c'est ça qui plaît aussi. C'est une niche, c'est porteur mais je pense pas qu'on fera ça toute notre vie. Ce qui est sûr, c'est que ça reste un objet esthétique. On pourra à l'avenir remplacer le gel par du shampoing par exemple dans les salons de coiffure pour que les gens rechargent leurs flacons".