Coronavirus : en Normandie, 186.716 foyers bénéficieront de l'aide du gouvernement aux plus modestes

Depuis ce vendredi, l'aide exceptionnelle promise par le gouvernement pour faire face à la crise engendrée par le Covid-19 est versée à près de quatre millions de foyers précaires et modestes dont 186.716 foyers en Normandie.

Les caisses d’allocations familiales (CAF), les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) et Pôle emploi sont en charge du versement (illustration).

L'aide exceptionnelle promise par le gouvernement aux plus modestes est versée à partir de ce vendredi 15 mai 2020. En Normandie, 186.716 foyers sont concernés, dont 242.933 enfants. Les foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) vont ainsi percevoir une aide de 150 euros, à laquelle s’ajoutent 100 euros supplémentaires par enfant à charge. Par ailleurs, toutes les familles bénéficiaires des aides personnalisées au logement (APL) qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS vont bénéficier d’une aide de 100 euros par enfant à charge.

Cette mesure représente un budget d’environ 41 millions d’euros pour la Normandie. Ces aides s’ajoutent aux aides sociales versées mensuellement tout au long de l’année, et seront attribuées automatiquement, en un seul versement, aux personnes bénéficiaires. Les caisses d’allocations familiales (CAF), les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) et Pôle emploi sont en charge du versement.

Le préfet de la région Normandie salue ce vendredi l'engagement, aux côtés des services de l'État, des collectivités, des associations, des entreprises, des structures sociales et médico-sociales "ainsi que de tous les citoyens qui, face à une crise sans précédent, font vivre cette solidarité partout en France et viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin."