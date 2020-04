Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : l'URSAFF répond aux questions les plus courantes

Report des cotisations mais déclarations toujours obligatoires, l'URSAFF Aquitaine et Poitou-Charentes a listé les questions posées les plus courantes. Elle y répond dans cet article pour aider les entreprises pendant le confinement à cause du coronavirus.

Comment contacter l'URSAFF pendant le confinement ? C'est l'une des questions les plus posées en ce moment par les entreprises en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine. L'organisme a recensé les questions les plus posées et a décidé d'y répondre dans le formulaire ci-dessous :

L'URSSAF propose également un report sans pénalité du paiement des cotisations, pour les entreprises de toutes tailles. Et l'échéance mensuelle des travailleurs indépendant ne sera pas prélevée. Mais attention ! les déclarations URSSAF restent à faire comme d'habitude