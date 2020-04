Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la Région porte son fonds d'urgence à 73 millions d'euros

Face à l’importance et aux dégâts générés par la crise sanitaire, la région Nouvelle-Aquitaine porte son fonds d’aides d’urgence Covid-19, de 50 millions d’euros (annoncé au départ) à 73 millions d’euros. Dix millions supplémentaires sont accordés à un fonds de prêts aux TPE et PME (à partir d’un salarié). L’Economie Sociale et Solidaire peut également en bénéficier désormais. Cinq millions sont aussi accordés aux associations. "Il s’agit, avec cette hausse du fonds d’urgences, que personne n’échappe aux radars" explique Alain Rousset son président.

Six millions de masques commandés

Par ailleurs, la région reçoit cette semaine, une commande de 6 millions de masques (effectuée avec les départements et les communes). Ils seront distribués aux soignants en fonction des besoins exprimés par l’Agence Régionale de Santé. Et s’il en reste, Alain Rousset espère pouvoir en fournir aux gendarmes policiers et pompiers. Une commande a également été passée pour 355.000 sur-blouses et 260.000 charlottes en associant hôpitaux et conseils départementaux.