Coronavirus: en Occitanie, la moitié des entreprises de la filière aéronautique sont à l'arrêt

Les premiers effets de la crise liée au coronavirus se font déjà sentir dans le secteur de l'aéronautique. Le groupe Daher, l'avionneur qui construit aussi des avions de tourisme devrait en effet supprimer des milliers d'emplois selon la CFDT. Du côté de la direction, on évoque déjà "une baisse de l'activité d'au moins 30% sur l'année", dû en grande partie "à la baisse des cadences de production". Sur l'année 2020, le groupe estime perdre près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Chômage partiel chez Capgemini

Autre pointure du secteur aéronautique, le groupe Capgemini a également annoncé cette semaine recourir au chômage partiel pour une partie de ses salariés, autour des 10%. La crise a fait chuter le carnet de commandes du groupe Airbus... Elle entraîne avec elle une baisse nette de la production, d'environ un tiers depuis la semaine dernière. Vendredi, le groupe a annoncé suspendre son projet d'assemblage d'une nouvelle ligne à Toulouse.

La moitié des entreprises à l'arrêt

En Occitanie, plus de 600 entreprises travaillent dans le secteur aéronautique. La plupart sont des sous-traitants directement impactés par la chute de la production chez Airbus. Pour l'entreprise Mapaéro, qui fait de la peinture pour avions à Pamiers, les répercussions sont déjà visibles puisque les ateliers tournent en ce moment à mi-effectif. 70 employés au travail contre 140 en temps normal, faute de commandes.

On travaille avec beaucoup moins de commandes, et elles sont difficiles à gérer puisqu'elles sont modifiées en permanence. Le client navigue lui aussi à vue, et il nous arrive que deux jours avant l'expédition on nous demande de diminuer les volumes. Pour nous, c'est une situation inédite et ça risque bien de durer encore longtemps" - Eric Rumeau, le directeur de Mapaéro.

Mapaéro n'est pas une exception, loin de là. Dans la région Occitanie, la moitié des entreprises de la filière se retrouvent maintenant à l'arrêt faute de commandes selon Aerospace Valley, le pôle qui regroupe l'ensemble des industriels du secteur. "Ça concerne les fournisseurs pour des problèmes de logistique, mais aussi les clients" selon Patrick Désiré, le président du pôle. "Aujourd'hui, ils n'ont plus forcément besoin d'être livrés, puisqu'ils disposaient déjà de stocks importants."

Service minimum pour Air France

Les fournisseurs et les constructeurs sont donc mal embarqués, mais la crise touche l'ensemble du secteur. Les compagnies aériennes aussi sont touchées de plein fouet. La compagnie Air France, qui emploie tout de même plus de 2000 personnes en Occitanie se retrouve maintenant contrainte à effectuer le service minimum.

Une liaison aérienne Paris-Toulouse est assurée tous les jours pour maintenir un flux aérien. Une dizaine d'avions de la flotte d'Air France sont également stockés à l'aéroport Toulouse-Blagnac en ce moment, et des équipes de maintenance se relaient pour s'occuper de leur entretien. La majeure partie des salariés sont toutefois contraints de rester au chômage partiel, et les syndicats s'inquiètent déjà pour leurs emplois dans les mois à venir.

La crise est partie pour durer"

Aujourd'hui, près de 20% des sous-traitants ont déjà des problèmes de trésorerie selon Aerospace Valley. Et le problème va encore durer longtemps pour une crise qui s'annonce déjà "très spécifique" selon Patrick Désiré. "Le secteur aéronautique était un secteur florissant, en croissance depuis plusieurs années et se retrouve du jour au lendemain menacé. Les commandes d'avion ne reviendront pas à la normale en quelques mois, et il faudra du temps". Selon les professionnels du secteur, la situation ne devrait pas revenir à la normale avant un ou deux ans.