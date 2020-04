Coronavirus en Pays de la Loire : "Si vous l'aimez, privilégiez votre région cet été", demande Franck Louvrier

Cette crise sanitaire liée au Covid-19 fait trembler tout le secteur du tourisme en Pays de la Loire. Depuis la mise en place du confinement, restaurants et campings sont fermés tout comme l'immense majorité des hôtels de la région et la saison estivale qui prend habituellement son envol dès le mois d'avril est pour le moment clouée au sol. A l'image de l'ensemble de l'économie du pays.

Pour les épauler pendant cette période inédite au XXIe siècle et éviter la faillite de nombreuses structures, la région a mis en place plusieurs mesures d'urgence parmi lesquelles un numéro vert et débloqué près de 60 millions d'euros. Et après ? Le vice-président du conseil régional délégué au tourisme demande maintenant à l'Etat de mettre en place "un état de catastrophe sanitaire" pour que les professionnels du secteur touristique puissent être indemnisés par leurs assurances.

200 appels quotidiens au numéro vert mis en place par la région

Chez eux ou bien seuls dans leurs établissements, les patrons des hôtels, des restaurants et des campings doivent s'arracher les cheveux pour limiter la casse économique après une année prolifique. Vu le contexte, égaler l'année 2019 au cours de laquelle 20 millions de nuitées avaient été enregistrées tient aujourd'hui du rêve.

"Normalement, en avril, c'est le démarrage de la saison de Pacques. Nous sommes touchés de plein fouet par cette crise, analyse, ce lundi matin sur France Bleu, Franck Louvrier, conseiller régional en charge du tourisme. Avec la présidente de la région nous avons immédiatement mobilisé 56 millions d'euros avec un numéro vert : 0.800.100.200 et six mesures très limpides et efficaces pour répondre à toutes les entreprises."

A La Baule par exemple, la région a apporté son soutien à près de 10 entreprises et commerces en situation d'urgence. - Franck Louvrier, conseiller régional délégué au tourisme.

Derrière leurs écrans, casque ou téléphone à la main, les agents de la région ne chôment pas. "Grâce à la mise en place de ce numéro vert, nous traitons 200 appels par jour de professionnels des cinq départements, constate l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. A La Baule par exemple [ville où Franck Louvrier est candidat aux élections municipales, ndlr], la région a apporté son soutien à près de 10 entreprises et commerces en situation d'urgence. Ça représente une entreprise aidée tous les deux jours depuis le début du confinement."

Très active depuis le début de cette crise, la région - soutenue par les collectivités - a également créé un Fonds résilience, en fin de semaine dernière, pour les plus petites structures. "Notre objectif commun est clair, a déclaré Christelle Morançais au moment de son lancement. Il s'agit d'unir nos moyens pour amplifier l’aide en direction des entreprises en difficulté, et notamment les plus petites d’entre elles qui sont le poumon de nos territoires."

Priorité aux touristes français cet été

Plus de 14.000 entreprises et 50.000 emplois sont aujourd'hui menacés par cette crise économique. Et il est urgent de réagir pour Franck Louvrier. "Je souhaite que le gouvernement se saisisse de l'enjeu de la reconnaissance "d'état de catastrophe sanitaire", détaille-t-il en s'appuyant sur les modèles déjà existants de "catastrophe technologique mis en place après AZF" ou "de catastrophe naturelle" que l'on connait bien. Cette reconnaissance vise à actionner avec l'Etat les garanties d'assurances pour les restaurateurs, les hôteliers et les commerçants dont les cas sont les plus lourds."

Les campagnes devront se faire sur un seul thème : consommez local. Si vous l'aimez, privilégiez votre région cet été. Nous devons mettre le paquet sur cette solidarité territoriale. - Franck Louvrier, vice-président du conseil régional délégué au tourisme.

Sur France Bleu ce lundi matin, Franck Louvrier en appelle également au monde de l'assurance : "Aujourd'hui les assurances ont mis 200 millions sur la table alors qu'ils font 2 500 milliards d'euros de chiffre d'affaire. On leur demande maintenant un vrai engagement qui est essentiel." Préparer l'après-confinement l'est tout autant pour relancer l'activité au plus vite. Si la clientèle étrangère pourrait se faire plus discrète cet été, et notamment les Britanniques touchés par le coronavirus et victimes du Brexit, l'afflux de touristes hexagonaux pourrait permettre aux professionnels du secteur de limiter la casse.

Et pour les attirer, la région a déjà un plan. "Il faudra qu'on déploie des campagnes de communication aujourd'hui bloquées, confie le vice-président du conseil régional délégué au tourisme. _Les campagnes devront se faire sur un seul thème : consommez local_. Si vous l'aimez, privilégiez votre région cet été. Nous devons mettre le paquet sur cette solidarité territoriale. Et en parallèle, on continuera aussi à essayer d'attirer nos visiteurs étrangers."