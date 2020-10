Coronavirus : en pleine crise sanitaire, forte baisse du chômage dans le Poitou qui cache une situation grave

Le taux de chômage est en nette baisse dans le Poitou, pour le troisième trimestre de cette année 2020, selon les chiffres publiés ce mardi 27 octobre. Mais pour Stéphane Mottet, économiste poitevin et prof à l'université de Poitiers, les chiffres ne disent pas tout.

Selon la direction générale du travail en Nouvelle-Aquitaine (la Direccte), et les chiffres dévoilés ce mardi 27 octobre, il y a une forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi pour la période de juillet à septembre, dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Moins 16,8% dans la Vienne, et moins 15,5% dans les Deux Sèvres. "Ça n'est pas surprenant que la situation s'améliore, détaille Stéphane Mottet, économiste poitevin. Mais ça ne veut rien dire du tout de la réalité économique".

"Si on regarde les graphiques, ce sont les montagnes russes en ce moment. Ça grimpe, ça descend. Mais ça ne laisse rien présager pour l'avenir!", ajoute le professeur de l'université de Poitiers. Sur l'ensemble de l'année 2020 la tendance est évidemment à la hausse du chômage, 8,1% dans la Vienne et 10,7% dans les Deux Sèvres.