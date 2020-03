Coronavirus en Sarthe : la journée test des 24h du Mans est annulée

La course des 24h du Mans a été reportée les 19 et 20 septembre prochain. La totalité de l'événement aura lieu sur une semaine et sans la journée test.

Il n'y aura pas de journée test cette année aux 24h00 du Mans.

"Il s'agit d'un problème pratique et de sollicitation des équipes" a déclaré Pierre Fillon, le président de l'ACO, l'automobile club de l'Ouest. "Nous aurions du envisager d’organiser cette Journée, importante certes pour les équipes et très exigeante en organisation, une semaine après les 24 Heures Motos, qui se dérouleront elles, les 29 et 30 août. Tenir ces deux événements majeurs, les 24 Heures Motos et les 24 Heures du Mans en trois semaines, demandait un réaménagement des priorités en organisation".

Rappelons que l'édition des 24h a été reportée les 19 et 20 septembre prochain. La journée test a lieu en général quinze jours avant la course.

Le calendrier des 24 H du Mans 2020