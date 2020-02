Coronavirus : "entre 8000 et 10000 chambres en moins" pour les hôtels de Côte-d'Or

Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les clients chinois réservent moins, ou annulent leurs réservations en Côte-d'Or. Les hôteliers du département auraient loué entre 8 000 et 10 000 chambres de moins cette année.

Les hôteliers du département auraient loué entre 8 000 et 10 000 chambres en moins cette année. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les clients chinois réservent moins, ou annulent leurs réservations en Côte-d'Or.

"Après la situation à Beaune, on a eu deux annulations de personnes inquiètes et quelques coups de téléphone de clients que l'on a tout de suite rassuré" : après le confinement pendant une journée de plusieurs clients dans un hôtel Ibis de Beaune, à la suite d'un décès suspect, Médéric Fauchille, directeur de l'hôtel Mercure de Beaune et du Greet Hotel, a reçu plusieurs annulations.

"4 000 chambres de moins à Beaune" - Médéric Fauchille, directeur d'hôtels

Mais pour l'hôtelier, la période la plus compliquée date de fin janvier : "Une première vague de très grosses annulations qui a représenté un manque à gagner énorme pour nos établissements", précise le directeur. Selon lui, la ville de Beaune auraient perdu près de 4000 réservations de chambres.

Les hôtels de Dijon directement touchés

Même constat dans le centre de Dijon. Alexander Krips, le directeur de l’hôtel Mercure à Dijon, a connu "10% de pertes" sur le mois de février, par rapport au même mois l'année dernière. Plus de 600 réservations de chambre ont été annulées dans son établissement.

Pour Sandrine Gogumus, responsable de l'hôtel du Palais à Dijon, le constat est le même : "Je perds 10% de taux d'occupation de mes chambres, cet hiver. Dijon est la ville la plus visitée par les Chinois après Paris, donc c'est compliqué..."

Mais Alexander Krips se veut positif : les vacances d'hiver permettent à ses hôtels de remonter la pente.

Une annulation pour les gîtes : un Croate a peur d'être atteint du virus

Le constat semble moins grave du coté des gîtes. Le directeur des Gîtes de France Bourgogne, Simon Debord, précise qu'un seul client a appelé pour annuler son voyage : un client croate qui craint d'être lui-même porteur du coronavirus.