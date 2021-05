Déconfinement : entre stress et impatience, le défi de la réouverture pour les restaurateurs mosellans

Les restaurants mosellans sont autorisés à rouvrir leurs terrasses le 19 mai prochain comme partout en France, après des mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. Ils pourront de nouveau accueillir des clients en salle le 9 juin. Entre angoisse et impatience, la réouverture reste un défi pour certains.

Stress de la première semaine

Un peu comme un jour de rentrée, la reprise est attendue avec impatience mais aussi avec un peu d'appréhension pour Nelson : « Ce ne sera pas évident de reprendre dans le stress, après des mois passés à la maison , le plus dur va être de gérer les équipes », témoigne-t-il. Son restaurant est situé dans le centre commercial B'EST à Farebersviller, et les beaux jours annoncent malheureusement une période plus creuse en matière de fréquentation dans ce type de complexe. Le restaurateur espère que la clientèle sera au rendez-vous, pour de la vente à emporter dans un premier temps, car l'établissement ne fait pas de service en extérieur, même s'il dispose d'une terrasse.

La reprise peut être angoissante - Rachel, gérante d'une crêperie à Sarreguemines

L'inactivité a usé le moral des troupes selon Rachel, co-gérante d'une crêperie à Sarreguemines : « La reprise peut être angoissante. Après cette très très longue pause, la motivation a quelquefois été en berne. Donc il va falloir retrouver du courage et de la force » admet la cuisinière, pour qui le plaisir de retrouver ses clients reste néanmoins « énorme ».

Rentabilité incertaine

D'autres devront patienter jusqu'au 9 juin, lorsqu'il est impossible d'installer une terrasse, même provisoire. C'est le cas de Christophe et Elodie, gérants d'un restaurant d'habitués à Cocheren : « Nous avons beaucoup de clients qui sont des gens du village, des personnes âgées qui viennent et qui ne s'installeront pas dehors. Nous sommes situés près de la route », explique le restaurateur. Ils attendent surtout des précisions sur le nombre de clients qu'ils pourront servir en salle : « Si on ne fait que 20 couverts sur 40, ce n'est presque pas la peine d'ouvrir. Il faut vraiment qu'on puisse ouvrir avec la capacité maximale du restaurant » complète Elodie.

Anticiper les embauches

De nombreux salariés, notamment les personnels temporaires, ont déserté le secteur de la restauration pendant la crise pour obtenir des revenus ailleurs : « on parle de près de 100,000 professionnels en France qui auraient changé de voix », commente Rachel. Sa crêperie avait notamment l'habitude d'embaucher des étudiants ou des extras les jours de forte affluence : « On risque d'avoir des difficultés à recruter peut-être au début, mais je pense que tout cela va rentrer progressivement dans l'ordre. Cela dépendra aussi du nombre de clients qu'on sera autorisés à avoir. » Des restaurateurs pourraient continuer d'avoir recours au chômage partiel dans un premier temps, le temps que la situation se normalise plus définitivement.