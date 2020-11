Coronavirus : Epinal lance son service de livraison pour contrer le commerce en ligne

Patrick Nardin ne veut pas laisser le champ libre à Amazon. Le maire d'Epinal a annoncé ce mardi 3 novembre la création d'un service municipal de livraisons à domicile pour les commerçants dits non-essentiels de la commune. Un service gratuit qui livrera cinq jours sur sept les clients d'Epinal, Jeuxey, Dinozé, Chantraine et Golbey.

Une livraison gratuite

Si depuis le premier confinement, certains commerçants avaient investi dans des sites de vente en ligne ou s'étaient inscrits sur la plateforme vosgienne Locappy, il restait souvent une difficulté : la livraison. Si le click-and-collect peut fonctionner, il n'est pas suffisant. C'est pourquoi la mairie d'Epinal, en lien avec les associations de commerçants et Locappy, a décidé de lancer dès ce mercredi 4 novembre un service de livraison assuré par des agents municipaux.

Au commerçant de saisir la mairie par mail (commercesolidaire@epinal.fr) ou téléphone (03-29-68-51-59) et les services de la ville planifient une livraison pour le lendemain. Il faut se lancer, explique le maire Patrick Nardin :

"Aujourd'hui on n'assure pas d'événements d'envergure sur Epinal puisque c'est interdit, on a donc du personnel et du matériel disponibles [...] En période de crise, on peut se tromper dans les initiatives qu'on prend, mais on ne doit pas ne rien faire."

Le service fonctionnera du mardi au samedi de 10 heures à 17 heures. L'idée, pour Patrick Nardin, c'est que les consommateurs du bassin ne s'habituent pas à consommer via Amazon ou d'autres.

Un fond d'aide en préparation

Autre initiative en cours : la mairie d'Epinal annonce travailler avec la chambre de commerce et d'industrie des Vosges pour la création d'un fond d'aide destiné à éviter des fermetures suite au confinement. Un fond, en complément des aides de l'Etat et de la Région, que Patrick Nardin veut souple pour répondre à l'urgence des situations. Les justificatifs seraient présentés à posteriori. Le mécanisme est en cours d'élaboration et devrait être présenté lors du conseil municipal du 12 novembre prochain.