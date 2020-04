Coronavirus : "On est les oubliées" confient des aides à domicile près de Rouen

Elles interviennent à domicile pour des toilettes, des soins, des repas, le ménage ("elles" parce que ce sont le plus souvent des femmes). Deux aides à domicile normandes témoignent ce mardi 7 avril 2020 sur France Bleu sur leurs conditions de travail en période de lutte contre le coronavirus. Les masques et les équipements ne sont pas toujours au rendez-vous pour ces salariées et Sandrine Corblin, auxiliaire de vie à Darnétal près de Rouen, comme Marie-Laure Nacer-Chérif, également employée dans la région de Rouen, confient qu'elles travaillent dans la crainte.

Pour Sandrine, travailler à domicile en pleine pandémie, "c'est un grand stress parce qu'on rentre le soir et on ne sait pas si on a été contaminé ou pas. Nous, _on est au front tous les jours_, depuis le début. Au départ on avait un masque pour une semaine. Là notre employeur nous a récupéré des masques chirurgicaux et on en a cinq pour la semaine, on les met à sécher. On est les oubliées, on aura que dalle alors qu'on fait des toilettes, des toilettes au lit, des préventions d'escarres, on fait comme dans les hôpitaux. "

Un sentiment partagé par Marie-Laure Nacer-Chérif. Elle continue de travailler après trois semaines de pandémie car elle est équipée en masques et gel hydroalcoolique mais l'angoisse est bien là au quotidien, dès qu'elle entre chez quelqu'un. "Dès qu'on pose un objet quelque part, on se demande si on a bien nettoyé ses mains. Est-ce que les gens qu'on va voir sont propres ? S'ils ne respectent pas le confinement, respectent-ils les règles d'hygiène ? Dans les hôpitaux, toutes les précautions sont prises mais nos conditions de travail, à nous, sont quand même dangereuses, il faut le relever."

