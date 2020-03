Coronavirus : des numéros dédiés pour aider les entreprises en difficulté

Les chefs d'entreprise en difficulté de Savoie et de Haute-Savoie sont encouragés à contacter les organisations professionnelles ou les organismes comme les CCI ou les CMA pour pouvoir comprendre et bénéficier des dispositifs pour les aider face à la crise.

Marine Coquand, la déléguée générale du Medef en Savoie prend les - nombreux - coups de fil passés par des chefs d'entreprise perdus. "La semaine dernière, les préoccupations principales étaient les ressources humaines : comment je gère mes salariés. Cette semaine, ce sont les problèmes de trésorerie. Je n'ai aujourd'hui que des demandes d'argent : comment je m'en sors ?" constate-t-elle. Ils demandent des réponses, face à la crise sanitaire actuelle et aux mesures de restriction et de confinement qui impactent leur activité, quand elles ne l'ont pas stoppé net.

"Il faut pouvoir présenter, communiquer ce dispositif d'aide aux entreprises. Nous avons plus 25 000 entreprises adhérentes à la CCI de Savoie, toutes impactées à des degrés divers. C'est un travail de titan." - Bruno Gastinne, président de la CCI de Savoie

Comment s'y retrouver ? Report de charges, prêt garanti d'Etat, prime de 1500 euros... les dispositifs d'aide aux entreprises se multiplient, tout en sachant qu'"il y a des annonces qui ne sont pas suivies de décret immédiat" rappelle la déléguée générale du Medef et que "ce qui est valable le matin n'est pas forcément valable l'après-midi" complète Patrick Richiero, le président de la CPME et de la Fédération BTP Savoie. Sans oublier les annonces plus générales à décrypter, comme lorsque la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce débloquer 600 millions d'euros pour aider ses entreprises. Quelle entreprise est éligible ? Sous quelles conditions ?

Plusieurs numéros à disposition des chefs d'entreprise

Les CCI de Savoie (04 57 73 73 73 ou info@savoie.cci.fr) et de Haute Savoie (04 50 33 72 99 ou entreprises@haute-savoie.cci.fr)

Les CMA de Savoie (04 79 69 94 00 - Antenne d’Albertville : 04 79 32 18 10 ou coronavirus@cma-savoie.fr) et de Haute Savoie (04 50 23 92 22 ou coronavirus@cma-74.fr)

La CPME en Savoie (04 79 65 46 73) et en Haute Savoie (04 50 52 00 76)

Le Medef (pour la Savoie : 04 79 26 85 28 ou celluledecrise@medef-savoie.fr)