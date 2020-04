Coronavirus et confinement : des pivoines varoises dans plusieurs enseignes de supermarché dès ce mercredi

Pour soutenir le secteur horticole, durement touché par la crise liée au coronavirus, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre d’Agriculture du Var ont lancé un appel aux grandes et moyennes surfaces pour qu'elles proposent des pivoines varoises à leurs clients. Ce sera le cas dès ce mercredi 15 avril dans les magasins Leclerc, Intermarché, Casino et Carrefour. Le Var compte une centaine de producteurs de pivoines, directement impactés par la fermeture mi-mars du Marché aux fleurs de Hyères et de nombreux points de vente.

Dans un communiqué commun, la CCI et la Chambre d’Agriculture du Var précisent que la filière horticole "est gravement menacée" par les mesures de confinement. Cette filière représente plus de 300 entreprises dont une centaine spécialisée dans la culture de la pivoine, qui est à son apogée sur les mois d'avril-mai. Cette fleur établit 2/3 du chiffre d’affaires de la filière "fleurs coupées varoises" au printemps. "Si personne ne soutient les entreprises horticoles, elles disparaîtront dans les 6 mois. C’est toute une filière qui est en danger." précise Fabienne JOLY, Présidente de la Chambre d’Agriculture du Var.

La profession lance également un appel aux particuliers : "Soutenez les horticulteurs locaux et égayez votre confinement !" Sur les réseaux sociaux, plusieurs horticulteurs proposent également leurs pivoines à la vente.