L'association Emmaüs Pointe Rouge à Marseille mobilisée tous les jours pendant cette période de confinement pour venir en aide aux plus démunis lance un appel d'urgence aux dons alimentaires et hygiéniques. Les bénévoles évoquent une aggravation de la précarité pour certaines familles.

Coronavirus et confinement : Emmaüs Pointe Rouge à Marseille lance un appel aux dons

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai, l'association Emmaüs Pointe Rouge à Marseille s'inquiète des conséquences pour les familles. En cette période où nous devons rester à la maison, les collectes des associations d'aide n'ont plus lieu, il est plus difficile de récolter des dons. Sans dons, pas d'aide. C'est pourquoi Emmaüs Pointe Rouge lance cet appel aux industries de l’agro-alimentaire et hygiène de la région.

Aujourd'hui à Marseille, de nombreuses familles se retrouvent plongées dans une grande précarité. Pour certains enfants, la cantine représentait le seul repas de la journée. Pour les personnes qui vivent dans la rue, le confinement est synonyme de grande difficulté.

"Aidez-nous, aidez-nous à remplir notre mission, à perpétuer le message de l’Abbé Pierre, à construire notre monde de demain. Fournissez-nous les moyens nécessaires de mener ce nouveau combat" - Emmaüs Pointe Rouge

Les bénévoles d'Emmaüs à Marseille sont mobilisés tous les jours pour venir en aide à ces familles parfois désemparées, mais aujourd'hui l'association manque de moyens pour les soutenir. Ils demandent donc de façon urgente des dons alimentaires, mais aussi hygiéniques (savon, gel hydroalcoolique, protections périodiques…), et des produits d’entretien.