Face au coronavirus et aux mesures de confinement, l'Association d’aide à domicile en milieu rural (AMDR) de la Loire reste mobilisée auprès des personnes âgées et handicapées. Mais elle a dû se concentrer sur les 1700 personnes les plus fragiles et les plus isolées du département.

Coronavirus et confinement : l'ADMR de la Loire priorise ses interventions auprès des plus fragiles

Face aux mesures de confinement contre le coronavirus, l'AMDR de la Loire concentre ses interventions sur les 1700 cas les plus fragiles et les plus isolés du département.

En raison des mesures de confinement, le coronavirus complique totalement la tâche des intervenants auprès des personnes âgées et handicapées, notamment du personnel de l'Association d’aide à domicile en milieu rural (AMDR). Habituellement, les services de l'ADMR de la Loire interviennent auprès de 8000 personnes par mois à travers les 56 associations du département, mais là, il a fallu faire des choix et se concentrer sur les cas les plus fragiles et les plus isolés soit près de 1700 personnes sur le département.

Yves Ferret, le directeur de l'ADMR pour la Loire, précise que face au coronavirus, il a fallu revoir les priorités et se concentrer sur les tâches les plus urgentes : "Pour notre personnel d'intervention, avec l'aide du département, de la Maison Loire Autonomie et des médecins, on a fait un gros travail pour essayer de prioriser, d'arrêter certaines interventions qui n'étaient pas essentielles pour se focaliser sur celles qui sont essentielles aux actes de la vie".

La vraie difficulté aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en masques.

Le grand regret du directeur de l'ADMR, c 'est surtout de constater que les interventions se font dans des conditions matérielles très difficiles pour le personnel : "La vraie difficulté aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en masques. On fait partie nous aussi, les aides à domicile ou les aides-soignants dans les SSIAD pour les soins infirmiers, des personnes indispensables à la gestion de cette crise. Via des pharmacies, on essaie d'avoir des masques mais visiblement, il y a un manque d'approvisionnement. C'est la difficulté ! C'est vrai que c'est une gestion de crise vraiment inédite".

Le personnel administratif de l'ADMR a été placé en télétravail ; le personnel de terrain, lui, poursuit ses missions avec l'espoir de ne pas contracter la maladie.