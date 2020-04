Coronavirus : La Poste rouvre neuf bureaux supplémentaires dans l'Eure pour les prestations sociales

Avec la crise sanitaire et les mesures de confinement, retirer les prestations sociales n'est pas évident pour certains bénéficiaires éloignés d'une agence de la Banque Postale. La Poste annonce donc "l’ouverture de 9 bureaux tenus habituellement par un facteur guichetier (un postier qui tient le bureau en complément de sa tournée)" à partir de ce mercredi 8 avril 2020.

La liste des nouveaux bureaux

La Couture-Boussey (du mercredi au vendredi, 14h00 - 16h30)

Léry (du mercredi au vendredi, 9H00-11H30)

Montreuil l'Argillé (du mercredi au vendredi, 9H00-12H00, ouverture à 9H30 le jeudi)

Boissey-le-Chatel (du mercredi au vendredi, 9H30-12H00)

La Haye Malherbe (du mercredi au vendredi, 14H00-16H30)

Conteville (du mercredi au vendredi, 9H15-12H00)

Quillebeuf sur Seine (du mercredi au vendredi, 14H00-16H30)

Beaumesnil (du mercredi au vendredi, 9H00-12H00, ouverture à 9H30 le jeudi)

Tillières sur Avre (du mercredi au vendredi, 9H00-12H00, ouverture le jeudi à 9H30)

La Poste précise que cette liste est susceptible d'évoluer et invite ses clients à vérifier l’ouverture du bureau sur son site internet ainsi que ses horaires avant de s’y rendre.

Des mesures de sécurité mises en place

Pour garantir la protection des clients et des postiers, "les mesures de sécurité sanitaires seront complétées par la pose d'écrans de protection entre les postiers et les clients et la pose de stickers et de marquages au sol seront effectués pour faire respecter la distance d'un mètre entre chaque client" indique le service communication de la Poste dans son communiqué.