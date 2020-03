Coronavirus et confinement : les marchés autorisés en Savoie et en Haute-Savoie

Les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie autorisent plusieurs marchés répondant à un réel besoin d'approvisionnement de la population, et respectant strictement les consignes sanitaires. Et pour offrir une alternative, la Chambre d'Agriculture recense les points de vente directe à la ferme.