Coronavirus et confinement : nouvelles rassurantes pour les producteurs locaux en Limousin

Depuis l'annonce du confinement des Français effectif depuis mardi midi, certains consommateurs se bousculent dans les supermarchés puisqu'ils peuvent rester ouverts en cette période d'épidémie de coronavirus Covid 19. Mais qu'en est-il des producteurs locaux, sur les marchés ou à la ferme ? Avec la fermeture des écoles et les restrictions de déplacements, de nombreux producteurs du Limousin pouvaient craindre des pertes importantes.

Message rassurant sur la vente directe et les circuits courts

Mais le préfet de la Haute Vienne a rassuré la filière ce mardi explique Bertrand Venteau, le président de la chambre d'agriculture dans le département :"Son discours a été plutôt rassurant. Tout ce qui est lié à l'alimentaire reste ouvert. Les marchés également. C'est un moyen pour nos producteurs locaux d'écouler leurs marchandises, en particulier ceux qui travaillaient avec des cantines, qui ont des produits sur les bras et qui ne peuvent pas les écouler. Donc message rassurant sur la vente directe et les circuits courts."

Pas de risque à acheter local à part celui de bien manger

La chambre d'agriculture de la Haute Vienne va même mettre en valeur le réseau de producteurs pour faciliter la mise en relation avec les clients explique Bertrand Venteau :"On est en train de mettre en place un répertoire de tous ceux qui sont en vente directe pour que les consommateurs puissent acheter encore plus chez nos paysans plutôt qu'aller faire la queue dans des supermarchés où il y a du risque et où on créé la pénurie. Qu'ils aillent se fournir chez nos producteurs locaux. Il n'y a pas de risque à acheter local à part celui de bien manger."