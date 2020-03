Coronavirus et confinement : quelques marchés rouvrent dès le 1er avril dans l'Yonne

Réouverture des marches dans le centre ville de Grenoble après leurs fermetures a cause de l'épidémie du coronavirus (image d'illustration)

Après quelques jours de fermeture suite aux consignes gouvernementales, plusieurs marchés de l'Yonne rouvrent ce mercredi 1er avril. Plusieurs municipalités ont obtenu des dérogations. C'est le cas des marchés couverts de Sens et Joigny, mais aussi de La Celle-Saint-Cyr, Noyers et Saint-Sauveur-en-Puisaye. Jeudi 2 avril, les marchés à Ancy-le-Franc et Esnon seront concernés.

Les arrêtés préfectoraux précisent que les entrées seront filtrées et les consignes de sécurité renforcées. Par ailleurs à Sens, le préfet de l'Yonne a pris un arrêté qui oblige tous les commerçants de première nécessite (alimentation et tabac notamment) à rester fermés la nuit, de 19h30 à 6 heures du matin.

Les marchés concernés par une réouverture