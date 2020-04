Coronavirus et confinement : Vous cherchez de la farine ? Comptez sur la Lozère

Ce n'est pas toujours le produit le plus simple à dénicher ces dernières semaines : la farine. Avec le confinement, les français se mettent comme jamais à cuisiner, et les rayons sont dévalisés. En Lozère, le Moulin de la Borie tourne à pleine régime.

Vous avez très certainement connu cette déception en parcourant les rayons de votre supermarché ces dernières semaines : pas un seul paquet de farine dans les rayons. Et une croix sur les gâteaux ou les crêpes pour les enfants l'après-midi. Avec le confinement, les français sont nombreux à se remettre à la cuisine. Mais, du coup, la farine vient vite à manquer. En Lozère, France Bleu Gard Lozère est allé frapper à la porte du Moulin de la Borie, à Hures la Parade, sur le Causse Méjean. Et, croyez-nous, les meuniers ne chôment pas. Bien au contraire.



Production multipliée par 2 pour répondre à la forte demande

Pour faire face à la demande, les meuniers ont augmenté leur production locale. Le Moulin de la Borie fabrique 2 fois plus de farine depuis le début du confinement. "Les demandes arrivent tous les jours, confie Guillaume, le meunier. Et surtout on a de nouveaux clients. Donc ça bosse dur. Là, on produit beaucoup plus que d'habitude"

Saïd Makhloufi s’est rendu à Hures La parade sur le Causse Méjean en Lozère ou le Moulin de La Borie tourne à plein régime Copier

Ce jeudi, son associé Thierry est sur les routes. Il est parti en livraison sur Paris. Dans son camion, des centaines de sacs de farine à livrer à des particuliers. Des sacs de 1 à 5 kilos.

La farine du Moulin de la Borie s'arrache.. comme des petits pains. Et la dimension artisanale de la production semble donner encore plus de valeur aux clients. "_Mais de toute façon, en Lozère, le retour à l'essentiel on fait ça tout le temp_s, sourit Guillaume. On n'a pas attendu le confinement pour valoriser les circuits courts".

Les paquets de 1 à 5 kilos sont livrés en camion, à des particuliers, à travers toute la France Copier