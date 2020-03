La directrice du Zénith de Saint-Étienne, Sylvie Liogier, était l'invitée de France Bleu ce jeudi matin. Elle évoque les spectacles annulés, les pertes économiques et le statut des intermittents.

Coronavirus et spectacles annulés : "C'est dramatique" estime la directrice du Zenith de Saint-Etienne

Le Chef de l’État s'exprimera sur le coronavirus qui continue de se propager ce soir à 20h. Parmi les conséquences de ces derniers jours, de nombreuses annulations de spectacles.

Sylvie Liogier, que les auditeurs soient au courant, quels sont vos spectacles impactés ?

Toutes les informations sont sur notre site internet. "Le Lac des Cygnes" est reporté au 17 octobre. "Australian Pink Floyds" est reporté et la date devrait être annoncée dans la journée.

Pour celles et ceux qui ont des billets, comment procéder ? On peut se faire rembourser ?

Tous les billets sont valables pour la prochaine date même si elle n'est pas encore connue. On y travaille et c'est une question d'heures. Si toutefois la nouvelle date ne convenait pas, vous pouvez vous faire rembourser dans les billetteries où vous avez acheté vos tickets.

Cela doit-être particulièrement compliqué de caler des dates car toutes les salles de France font la même chose au même moment...

Il y a un vrai embouteillage. C'est un boulot colossal, un immense jeu de Tetris parce que toutes les salles en France sont concernées. Les tournées ont entre 40 et 70 dates qu'il faut reporter. Il y a une grande solidarité, tout le monde joue le jeu.

Les dates sont reportées mais la boutique ne tourne pas. Il y a déjà des pertes à prévoir pour le Zénith ?

Comme pour n'importe quelle société qui a une perte d'activité. On va perdre deux mois d'activité voire trois. C'est énorme, les conséquences sont lourdes. Le premier point était de recaler les spectacles. Nous sommes maintenant dans la phase de calcul du cout à supporter.

Les ventes de places de spectacles sont en baisse depuis des mois. Cette crise sanitaire arrive au pire des moments ?

C'est dramatique. Des entreprises vont supporter des couts qui n'étaient pas prévus. Je pense aussi aux intermittents. Auront-ils tous leurs droits eux qui perdent plusieurs mois de travail. On est aussi là pour protéger le public et nos personnels. S'il y a des mesures à prendre pour protéger tout le monde, on les prend. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'économiquement ça va être très compliqué.