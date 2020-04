Coronavirus et tourisme : deux cents millions d'euros perdus en Isère

Le tourisme en Isère, c'est 2 milliards de chiffres d'affaire, 7% de l'économie du département, 23 000 emplois directs.

Le 15 mars dernier, les stations de ski ont brutalement fermé après l'annonce des premières mesures de confinement par le gouvernement. Depuis, toute activité touristique est à l’arrêt dans le département comme ailleurs dans le pays. Restaurants, bars, hôtels, gîtes sont fermés. Les vacances scolaires à venir et les traditionnels ponts du printemps sont dors et déjà condamnés par le confinement. La facture s'annonce salée pour les professionnels du secteur.

Vincent Delaître, le directeur d'Isère attractivité, l'agence chargée de la promotion de l'Isère, est l'invité de France Bleu Isère.

Ecoutez Vincent Delaître le directeur d'Isère attractivité Copier

Est-ce que vous avez les premiers chiffres après l’arrêt brutal de toutes les activités mi-mars ?

Vincent Delaître : " Le weekend de la mi-mars, les stations ont du fermer en 48 heures, prés de 40.000 personnes ont du faire leurs bagages et repartir chez eux en France et à l'étranger. Les acteurs économiques n'étaient pas forcément prêts à une fermeture aussi rapide. L'économie touristique s'est arrêtée brutalement. À partir du moment où les restaurants sont mis à l'arrêt les acteurs de loisirs derrière se sont aussi arrêtés. Donc aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, les restaurateurs, les hébergeurs, les acteurs de loisirs, les agences touristiques, sont effectivement à l'arrêt."

"110 millions d'euros de perte sur la deuxième quinzaine de mars" Vincent Delaître

Vous citez les stations de ski, elles étaient promises à encore quelques semaines d'activité.

"On avait sur mars un enneigement qui était assez exceptionnel, et donc la plupart des grandes stations étaient encore occupées à plus de 70% et donc effectivement des milliers de visiteurs sont repartis chez eux. On a estimé la perte à 110 millions d'euros sur la deuxième quinzaine de mars, pour l'économie touristique, en sachant que l'économie de montagne représente 60 % du poids économique du tourisme en Isère."

Et se profilent maintenant les weekends du printemps, là encore c'est un coup dur ?

"En termes financiers, on l'a évalué, pour le mois d'avril, à 135 millions d'euros pour l'ensemble des professionnels. Les secteurs qui sont le plus touchés en Isère sont les restaurateurs, il y a 5000 entreprises dans ce secteur, et à peu près la moitié du manque à gagner est liée à l'activité de ces restaurateurs. Le deuxième secteur le plus touché, est celui des hébergeurs et en particulier l’hôtellerie qui devrait perdre 25 millions d'euros sur ce mois d'avril, c'est un manque à gagner conséquent. Et puis ensuite viennent les transporteurs, les acteurs du loisir et les acteurs de l’événementiel, car effectivement depuis la mi-mars, tous les grands événements sont mis à l'arrêt."

"Une reprise, même modérée, d'activité pour l'été serait la bienvenue" Vincent Delaître

L'été est aussi plein d'incertitudes pour les professionnels...

"C'est sûr que pour les entreprises il y a un manque de visibilité qui est préoccupant. Elles ont des problématiques de trésorerie, des charges à payer, elles ont la capacité de tenir mais pas de manière infinie. Une reprise, même modérée, d'activité pour l'été serait la bienvenue. On pense que les visiteurs réserveront au dernier moment, le dé-confinement se fera certainement dans un cadre régional, et donc on imagine que nos visiteurs Lyonnais et Isérois retrouveront là notre territoire."

Les vacances de dernière minutes pourraient favoriser les destinations locales ?

"On pense qu'il y aura peut être des modifications durables dans la manière d'appréhender les loisirs et les voyages. Peut-être que l'on va d’avantage profiter des richesses considérables que l'on a sur notre territoire. Peut-être aussi que l'on recherchera de la sécurité, c'est à dire se dépayser mais tout en étant pas trop loin de chez soi."

Existe-t-il des menaces sur l'emploi ? Des entreprises risquent-elles de mettre la clef sous la porte ?

"Le risque est réel. L'économie touristique c'est deux milliards de chiffre d'affaire, c'est plus de 23000 emplois directs en Isère, c'est un un des plus gros secteurs économique du département. Et ce sont pour la plupart des petites entreprises, des chambres d’hôtes, des restaurateurs, des bars, des gestionnaires d’événements, des petites entreprises avec peu de capitaux et de moyen, qui sont fragiles. Il va falloir qu'on les aide pour que le retour à la normale se fasse pour le plus grand nombre d'entre eux."