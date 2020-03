C'est une des conséquences économiques du coronavirus. L'épidémie a fait brutalement chuter le trafic aérien dans le monde. La première victime en Europe de cette baisse d'activité est la compagnie aérienne Flybe. Un "coup dur" pour l'aéroport de Caen-Carpiquet et sa ligne Caen-Londres.

Coronavirus et trafic aérien : l'aéroport de Caen impacté par l'arrêt de Flybe

C'est une des conséquences économiques du coronavirus et pas des moindres. L'épidémie a fait brutalement chuter le trafic aérien dans le monde. Et la première victime en Europe de cette baisse soudaine d'activité , c'est la compagnie aérienne Flybe. Elle vient d'annoncer, qu'après avoir échappé plusieurs fois à la faillite depuis un an, elles est obligée cette fois de mettre la clé sous la porte. Cette annonce soudaine a des conséquences immédiates pour l'aéroport de Caen-Carpiquet Calvados)

Le Caen-Londres cloué au sol

_"C'est la stupéfaction ! Nous sommes abasourdis !" _la directrice de l'aéroport de Caen-Carpiquet (14) trouve difficilement ses mots pour dire à quel point l'arrêt brutal de l'activité de Flybe la surprend. Maryline Haize-Agron a appris la nouvelle, comme tout le monde, aux infos ce jeudi matin. Elle savait la compagnie en difficulté ces derniers mois mais elle était loin d'imaginer que la crise du coronavirus donnerait le coup de grâce à cette compagnie qui assure 4 à 6 vols par semaine entre Caen et Londres. Une de ses collaboratrices était d'ailleurs encore en formation ces derniers jours au siège de Flybe à Exeter. Elle aussi n'a rien vu venir.

Rien ne laisser penser ça, même sur place en Grande Bretagne"

4 à 6 vols par semaine

Flybe, c'était, pour Caen, 18 000 passagers à l'année soit 6% du trafic total de l'aéroport normand. Une ligne à l'année et un trafic "en pleine croissance". Une activité qui s'arrête brutalement. L'ATR-72, l'avion de 72 places, qui devait quitter Caen pour Londres à 14h ce jeudi après-midi, n'est jamais arrivé.