Coronavirus : fermées ou ouvertes, des réponses et parfois encore des questions pour certaines galeries

La préfecture de l'Isère l'a annoncé vendredi soir : en raison d'une situation sanitaire de plus en plus alarmante, la liste des sites commerciaux soumis à fermeture va s'allonger. Sont concernées les boutiques non alimentaires qui se trouvent dans des zones de 10.000 mètres carrés et plus.

Alors que l'épidémie de coronavirus progresse dans le département - désormais en "vigilance renforcée" comme 23 autres départements, mais pas en reconfinement - la préfecture a annoncé vendredi dernier que les boutiques de centres commerciaux de plus de 10.000 mètres carrés devraient être fermées au 31 mars. Elles ne pourront donc pas ouvrir mercredi matin. Depuis fin janvier étaient seulement concernées les surfaces de plus de 20.000 mètres carrés. Rappelons que les supermarchés et les boutiques qui font de l'alimentaire ou encore les pharmacies sont exclues de cette règle et peuvent rester ouverts.

Ce lundi, la préfecture indique qu'elle ne communiquera pas la liste des sites concernés par cette nouvelle règle. Elle évoquait cependant, en fin de semaine dernière, une dizaine de sites. Alors, on a contacté plusieurs sites pour un recensement, cependant non exhaustif.

Des dérogations espérées par certaines enseignes

On commence par les galeries commerciales où soit le responsable, soit des commerçants annoncent une fermeture. C'est le cas des galeries Carrefour de Salaise-sur-Sanne, Saint-Egrève, Meylan ou encore Voiron. Même chose pour la galerie du Leclerc de Bourgoin-Jallieu. Là, une enseigne de téléphonie mobile annonce sa fermeture quand un concurrent espérait ce lundi une dérogation pour ce type de commerces. Un magasin d'optique compte installer un stand à l'intérieur de l'hypermarché qui reste accessible. Bien que commerce considéré depuis peu comme essentiel, la boutique de fleurs "Au jardin d'Alice" devra fermer explique l'une des responsables.

"Au jardin d'Alice" va devoir fermer ce mardi soir selon Sigolène Belluzo, l'une des deux fleuristes. Copier

Au Carrefour de Salaise-sur-Sanne, une demande va être faite pour que Darty, la seule boutique avec un accès sur l'extérieur, puisse rester ouverte. C'est ce qu'ont obtenus il y a peu 11 boutiques à l'Isle d'Abeau. Même logique pour un opticien au Carrefour de Saint-Egrève qui compte trentaine de boutiques.

Dans ces galeries, notez que les chocolateries, de l'alimentaire, resteront ouvertes. Plus que bienvenu à l'approche de Pâques.

Aurélie Lassalle dirige notamment le centre commercial Carrefour de Salaise-sur-Sanne, dont la galerie compte une quarantaine de boutiques. Copier

La Caserne de Bonne reste ouverte

Et il y a les sites où on avance pas de réponse, comme les Galeries Lafayette à Grenoble ou encore Castorama à Bourgoin-Jallieu. Certains espèrent que les parties bureaux seront finalement exclues du calcul, même si le décret gouvernemental ne prévoit pas ce cas de figure pour l'instant.

A Villefontaine, le Village de marques lui devrait rester ouvert. Certes, le site est au-delà des 10.000 mètres carrés mais les boutiques ont des accès indépendants, via une promenade "au grand air". Et non via un mail clos. "C'est un peu comme une rue piétonne de centre-ville", dit un responsable.

A Grenoble, la Caserne de Bonne précise avoir eu en fin de journée le feu vert de la préfecture pour maintenir son activité.

La Caserne de Bonne, c'est près de 18.000 mètres carrés, mais elle peut rester ouverte. Les explications du directeur Simon Bachelet. Copier