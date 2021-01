Besançon : Chateaufarine, centre commercial de 56.000 mètres carrés, anticipe sa fermeture

Suites aux annonces de Jean-Castex vendredi soir, les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés devaient fermer leurs portes samedi 30 janvier 2021 au soir, pour une durée indéterminée. À Besançon, la galerie Chateaufarine fait 56.000 mètres carrés au total. Sans attendre le décret officiel, la direction a donc anticipé et avisé ses commerçants de la fermeture partielle du centre dès samedi.

90 commerces fermés sur 95 à Chateaufarine

Le centre ne devrait pas rouvrir ce lundi. Seuls le Géant Casino en alimentaire, la pharmacie et les boutiques en extérieur resteraient ouverts : 90 commerçants sur 95 devraient donc garder le rideau baissé, pour une durée indeterminée. Samedi 30 janvier, les commerçants ont été prévenus par la direction.

On devrait être fermés à partir de lundi, on attend toujours le texte de loi. - Angélique de Bellis, la directrice

Angélique de Bellis, la directrice de la galerie commerciale Chateaufarine a préféré anticiper, même sans publication officielle : "on attend toujours le texte de loi nous permettant d'appliquer les dernières mesures gouvernementales. En prévision, avec ce qui a été plus ou moins dit, on devrait être fermés à partir de lundi, le décret d'application devrait sortir prochainement." Ce décret doit être publié lundi sur le site du gouvernement.

Encore une fois, les commerçants doivent réagir dans le flou et dans l'urgence."Forcément je reçois pleins de questions, mais on s'adapte, rassure Angélique de Bellis. Cela fait trois fois que l'on est confronté à cette situation, à force on a l'habitude. De toute façon on a conscience qu'il faut le faire. On travaille de concert avec la préfecture, on ne peut pas anticiper le virus."

"Ce n'est pas équitable, on ne souhaite pas de concurrence déloyale"

Toujours à Besançon, la galerie marchande Carrefour Ecole-Valentin devrait rester ouverte : sa superficie totale ne dépasse pas les 17.000 mètres carrés. Sur place, les commerçants sont soulagés de pouvoir assurer les soldes et écouler leurs stocks, mais la fermeture du centre voisin n'est pas positive.

Anne-Charlotte Belploix tient une boutique de mode au sein de la galerie Ecole-Valentin. À la réception de messages de ses collègues de Chateaufarine lui confirmant leur fermeture, la nouvelle ne l’enthousiasme pas. Pour elle, cette mesure n'est pas équitable : "on l'a déjà vécu et on sait ce que ça fait. On est ému même si ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas équitable, on ne souhaite pas de concurrence déloyale."

Anne-Charlotte Belploix ravie d'assurer ses soldes, mais désolée pour ses confrères qui doivent fermer © Radio France - Sophie Allemand

En tout en France, 396 centres commerciaux sont concernés par cette fermeture et 25 000 magasins. Dans les grandes surfaces, la jauge passe à un client pour 10 mètres carrés.