Coronavirus : fermeture des chantiers navals Piriou

Impossible de maintenir l'activité dans les conditions du confinement : les différents sites des chantiers navals Piriou, à Concarneau et Lorient, sont en train de fermer. "Ça se fait au fur et à mesure en fonction des contraintes de chaque site : le chantier PNS à Concarneau a fermé mardi, les sites Piriou à Concarneau et Kership à Lorient ferment ce mercredi", indique Vincent Faujour, directeur général du groupe. Une décision prise car "il est extrêmement difficile de mettre en oeuvre les gestes barrières au sein des équipes dans les ateliers", précise-t-il.

Chômage technique en vue

"Tous _ceux qui peuvent être en télétravail ont été équipés_, précise Vincent Faujour. Cela concerne les personnes de la gestion, des ressources humaines et des finances", soit une cinquantaine de personnes. Pour l'immense majorité des salariés qui travaillent dans les ateliers de production, c'est donc un chômage technique qui s'annonce. Rien qu'à Concarneau, 400 personnes sont concernées.